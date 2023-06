Präsident Yoon schlägt Schaffung internationaler Organisation für digitale Ordnung vor

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Schaffung einer internationalen Organisation für die digitale Ordnung vorgeschlagen.Er betonte bei der Veranstaltung Paris Digital Vision Forum an der Universität Sorbonne in Paris am Mittwoch die Notwendigkeit einer universellen digitalen Norm. Es wäre wünschenswert, wenn die Vereinten Nationen sich an die Spitze solcher Bemühungen setzen würden, damit ein weltweiter Konsens erzielt werde.Nach Yoons Worten gebe es im digitalen Bereich keine Grenzen, er schließe Konnektivität und Unmittelbarkeit mit ein.Jüngst seien weltweit 40 nationale Gesetze zur künstlichen Intelligenz verabschiedet worden. Eine Reihe von Ländern, darunter auch Südkorea, arbeiteten an Zusatzartikeln zur Verfassung für den digitalen Bereich oder einer digitalen Bill of Rights.Yoon erwähnte bei der Veranstaltung außerdem, dass er die Notwendigkeit einer neuen digitalen Ordnung bereits in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung in New York im vergangenen September angesprochen habe.