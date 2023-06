Präsident Yoon nimmt an offiziellem Empfang für Unterstützung von Expo-Bewerbung Busans teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in Paris an einem offiziellen Empfang für die Unterstützung der Expo-Bewerbung Busans teilgenommen.Bei der Veranstaltung am Mittwoch bat Yoon um weltweite Unterstützung für Busans Bewerbung. Busan wolle der internationalen Gemeinschaft zurückgeben, was es bislang erhalten habe, indem es seine Erfahrungen mit der Entwicklung teile.Wie bereits in seiner Rede vor dem Weltausstellungsbüro (BIE) tags zuvor sprach Yoon von einer Lösungsplattform für komplexe und drängende Herausforderungen, die eine Weltexpo in Busan darstellen würde.Am Montag hatte auch der Konkurrent Riad einen solchen Empfang veranstaltet, am Dienstag Rom.An dem Empfang hatten Delegationen der BIE-Mitgliedsstaaten teilgenommen, auch südkoreanische Politiker und Geschäftsleute waren vor Ort. Unter anderem waren der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group Chey Tae-won und die Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, gekommen.Präsident Yoon betonte auch bei dem Empfang noch einmal, dass Busan bereit sei. Südkorea habe bereits entsprechende Erfahrung mit der Austragung der Daejeon Expo 1993 und der Yeosu Expo 2012 gesammelt, sagte er weiter.