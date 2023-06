Südkorea im Index zur Geschlechtergleichstellung auf Platz 105

Photo : YONHAP News

Südkorea ist im Index zur Geschlechtergleichstellung auf Platz 105 gekommen.Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hatte die Lage in insgesamt 146 Ländern untersucht.In dem am Dienstag veröffentlichten neuen Bericht verlor Südkorea im Vergleich zum Vorjahr sechs Plätze. Für Südkorea wurde ein Wert von 0,680 ermittelt.Die Werte liegen zwischen 0 und 1. 1 steht für eine vollständige Geschlechtergleichheit.2019 hatte sich Südkorea von Platz 108 auf 102 verbessern können und letztes Jahr auf Platz 99.In Südkorea, Fidschi und Myanmar seien die Rückschritte unter den sechs Staaten mit einem Rückgang in der Unterkategorie "politische Ermächtigung" am stärksten ausgeprägt gewesen.Wie auch im letzten Jahr steht Island an der Spitze, gefolgt von Norwegen, Finnland, Neuseeland und Schweden.