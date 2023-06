Wirtschaft Südkorea beginnt mit Übermittlung von Investitionsvorschlägen an VAE

Südkorea hat ein System zur Übermittlung von Investitionsvorschlägen an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) geschaffen.



Am Mittwoch sei im Regierungskomplex in Sejong eine Informationsveranstaltung hierzu abgehalten worden, teilte das Finanzministerium mit.



Die VAE hatten im Januar beim Spitzentreffen mit Südkorea Pläne bekannt gemacht, 30 Milliarden Dollar in Südkorea zu investieren. Danach bauten die Regierung und die Koreanische Entwicklungsbank KDB nach Konsultationen mit Mubadala, einem Staatsfonds der VAE, ein System zur Übermittlung von Investitionsvorschlägen auf. Dabei wird die KDB für den Zivilsektor federführend sein, das Finanzministerium für den öffentlichen Sektor.



Investitionsvorschläge, die die Anforderungen erfüllen, werden zur Prüfung an die VAE weitergeleitet.



Bei der Informationsveranstaltung diskutierten Vertreter des öffentlichen Sektors, darunter zentrale Behörden, lokale Verwaltungen und öffentliche Institutionen, über den Verlauf der Anlockung von Investitionen der VAE und Überlegungen hierzu.