Sprecher der Nationalversammlung besucht für Unterstützung von Expo-Bewerbung Fidschi und Neuseeland

Photo : YONHAP News

Der Sprecher der Nationalversammlung, Kim Jin-pyo, besucht für die Unterstützung der Expo-Bewerbung Busans Fidschi und Neuseeland.Wie Kims Büro bekannt gab, sei der Parlamentssprecher am Mittwoch abgereist und werde während des dreitägigen Besuchs in Fidschi mit Präsident Wiliame Katonivere zusammenkommen.Kim wolle auch um eine Ausweitung der Zusammenarbeit in der maritimen Industrie bitten, da Fidschi über eine sehr große ausschließliche Wirtschaftszone verfüge und mit mineralischen Rohstoffen aus der Tiefsee und anderen Meeresressourcen gesegnet sei.Ab Sonntag wird Kim zu einem viertägigen Besuch in Neuseeland sein. Dort ist ein Gespräch mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Adrian Rurawhe, vorgesehen.Auch über Geschäftsmöglichkeiten im Bereich umweltfreundlicher Technologien wolle Kim mit der neuseeländischen Seite sprechen. Konkret soll es dabei um die Themen grüner Wasserstoff, Batterien und andere Sektoren im Bereich der erneuerbaren Energien gehen.