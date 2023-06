Yoon: Südkorea will Sicherheitskooperation mit Vietnam verstärken

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Bereitschaft erklärt, mit Vietnam im Sicherheitsbereich enger zusammenzuarbeiten.Südkorea wolle die Sicherheitskooperation mit Vietnam verstärken, damit sich eine regelbasierte Ordnung im indopazifischen Raum fest verwurzeln könne, sagte Yoon laut dem Präsidialamt in einem schriftlichen Interview mit der staatlichen vietnamesischen Nachrichtenagentur VNA.In dem am Mittwoch im Vorfeld seines Staatsbesuchs in Vietnam veröffentlichten Interview sagte Yoon, dass dies das erste Jahr der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen beiden Ländern sei. Er hoffe, dass sein Staatsbesuch eine Gelegenheit bieten werde, ein neues Kapitel der Zusammenarbeit zu eröffnen.Südkorea und Vietnam sollten die verschiedenen komplexen Krisen, mit denen die Welt konfrontiert sei, gemeinsam bewältigen, forderte Yoon. Er äußerte die Hoffnung auf die Kooperation auf den Gebieten Lieferketten für kritische Mineralien, Energie, digitale Transformation, intelligente Städte und Umgang mit dem Klimawandel.Yoon teilte auch die Bereitschaft mit, auf der internationalen Bühne mit Vietnam zusammenzuarbeiten. Südkorea wolle auch in multilateralen Organisationen und Beratungsgremien wie die Vereinten Nationen, die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) und P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) nach kreativen Kooperationsmöglichkeiten suchen und mit Vietnam eng zusammenarbeiten, hieß es.Yoon stattet auf Einladung des vietnamesischen Staatspräsidenten Vo Van Thuong ab heute dem südostasiatischen Land einen dreitägigen Staatsbesuch ab.Das ist Yoons erster bilateraler Besuch in einem Mitgliedsland des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN seit seiner Amtseinführung vor etwas mehr als einem Jahr.