Politik Chef der Regierungspartei besucht im Juli USA

Kim Gi-hyeon, Vorsitzender der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), wird vom 10. bis 16. Juli zu einem offiziellen Besuch in die USA reisen.



Kims Besuch wird zweieinhalb Monate nach dem Staatsbesuch von Präsident Yoon Suk Yeol in den USA erfolgen.



Nach Angaben der Partei am Donnerstag wird Kim gemeinsam mit einer Delegation aus etwa zehn Personen, darunter PPP-Generalsekretär Lee Chul-gyu, reisen. Die Gruppe wird Washington, New York und Los Angeles besuchen. Treffen mit Persönlichkeiten der US-Politik würden derzeit arrangiert, hieß es.



Ziel der Reise ist es laut einem PPP-Vertreter, anlässlich des 70. Jubiläums des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses die Parlamentsdiplomatie zwischen beiden Ländern wiederherzustellen und mit Vertretern der US-Regierung und des Kongresses über Folgemaßnahmen für die bei Yoons Besuch erörterten wichtigen Angelegenheiten zu sprechen.



Es werde der erste offizielle USA-Besuch eines Vorsitzenden einer Regierungspartei in Südkorea seit acht Jahren sein, hieß es weiter.