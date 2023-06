Landministerium erhöht Zahl der Zonen für Probefahrten von autonomen Fahrzeugen

Photo : YONHAP News

Acht weitere Gebiete in Südkorea sind zu Zonen für Probefahrten von autonomen Fahrzeugen bestimmt worden. In solchen Zonen gelten Ausnahmeregelungen für autonome Fahrdienste.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab am Donnerstag bekannt, dass es acht Orte in Seoul, den Provinzen Nord-Chungcheong, Süd-Chungcheong, Nord-Gyeongsang und Süd-Gyeongsang sowie auf der Insel Jeju neu als solche Bezirke ausgewiesen habe. Dazu zählten der frühere Präsidentensitz Cheong Wa Dae, Yeouido und Busspuren in der Mitte der Straßen in Seoul, die Chungbuk Innovation City und der Jeju Science Park.Damit steigt die Zahl der Gebiete, in denen autonome Mobilitätsdienste verfügbar sind, auf 24 Zonen in 15 Städten und Provinzen.In den neu ausgewiesenen Zonen werden autonome Fahrdienste angeboten. Dabei sollen öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Pendelbusse im Mittelpunkt stehen.