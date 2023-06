Co-CEO von Netflix lobt koreanische Filme

Photo : YONHAP News

Ted Sarandos, Co-CEO des globalen Streamingdiensts Netflix, hat Filme aus Südkorea gelobt.Er versprach, dass Netflix als Bindeglied zwischen Filmschaffenden in Südkorea und dem Publikum dienen werde.Entsprechendes äußerte Sarandos am Mittwoch bei einem Gespräch mit Regisseur Park Chan-wook in einem Kino in Seoul. Die Qualität des koreanischen Kinos sei großartig, kaum jemand könnte dies einholen, sagte er.Mit Verweis auf „Okja“, ein Netflix-Film von Regisseur Bong Joon-ho aus dem Jahr 2017, sagte Sarandos, man habe sich vor Jahren in das koreanische Kino verliebt.Man lebe jetzt in einer Welt, in der man jeden Film, den man sehen möchte, mit einem Druck auf die Tastatur sehen könne. Jetzt sei die beste Zeit und eine goldene Zeit für Storytelling. Alle müssten davon profitieren, betonte er.Auf die Frage, wie man ein Gleichgewicht zwischen Popularität und Experimentiergeist findet, antwortete Sarandos, es sei möglich, beides zu erzielen. Als Beispiel nannte er die koreanische Netflix-Serie „Squid Game“.An der Veranstaltung nahmen etwa 100 Filmstudierende teil.