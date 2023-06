Seoul verspricht auf Ukraine-Wiederaufbaukonferenz aktive Mitwirkung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sich auf einer Ukraine-Wiederaufbaukonferenz bereit erklärt, sich am Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg aktiv zu beteiligen.Laut dem Büro des Ministerpräsidenten nahm der Minister des Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik, Bang Moon-kyu, an der zweitägigen Wiederaufbaukonferenz teil, die am Mittwoch in London eröffnet wurde. Er habe die feste Solidarität und Unterstützung Südkoreas für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung in der Ukraine zum Ausdruck gebracht.Bang stellte vor, dass die südkoreanische Regierung letztes Jahr der Ukraine 100 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt habe und dieses Jahr weitere 130 Millionen Dollar bereitstellen wolle.Südkorea könnte aufgrund seiner Erfahrung mit der Wirtschaftsentwicklung nach dem Krieg die Ukraine bei der Wiederherstellung der Infrastruktur und dem Wiederbau grundlegender sozialer Dienstleistungen unterstützen, hieß es.Zur zweiten Ukraine-Wiederaufbaukonferenz kamen Vertreter aus 61 Nationen. Neben den G7-Staaten und der Europäischen Union waren auch 33 internationale Organisationen und 400 Unternehmen dort vertreten. Sie nahmen das aktuelle Ausmaß der Schäden in der Ukraine und den Wiederaufbaubedarf unter die Lupe. Die erste Wiederaufbaukonferenz hatte im vergangenen Juli in der Schweiz stattgefunden.