Internationales Japanischer Außenminister verurteilt bei G7-Treffen Nordkoreas Raketenstarts

Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi hat bei einem G7-Treffen die fortgesetzten Starts ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt.



Laut dem japanischen Außenministerium brachte Hayashi beim G7-Außenministertreffen am Mittwoch in London den Satellitenstart mittels der Technologie für ballistische Raketen am 31. Mai und die ballistische Rakete, die am 15. Juni in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans gelandet war, zur Sprache. Dies verstoße gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und könne keinesfalls geduldet werden, sagt er.



Er betonte, dass Japan die Diskussionen über die indopazifische Region vertiefen wolle, indem es mit der G7 eng kooperiere.



Beim Treffen informierte US-Außenminister Antony Blinken seine Kollegen über die Ergebnisse seines jüngsten Besuchs in China. Es folgte ein Meinungsaustausch über die Lage in der Volksrepublik.



Die G7-Außenminister bekräftigten außerdem ihre Bereitschaft zur engen Kooperation für Frieden und Wohlstand in der Ukraine.