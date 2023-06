ICAO nimmt Beschluss zur Verurteilung von Nordkoreas Raketenstarts an

Photo : YONHAP News

Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) hat mittels eines Beschlusses Nordkoreas Raketenstarts verurteilt.Die Sonderorganisation der Vereinten Nationen nahm beim 229. Treffen ihres Rats am Montag in Montreal den entsprechenden Beschluss einstimmig an. Darin werden Nordkoreas Raketenstarts verurteilt, die gegen internationale Normen, darunter das Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt, das Chicagoer Abkommen, verstoßen haben.Dem südkoreanischen Außenministerium zufolge wird Nordkorea darin aufgefordert, sich an das Chicagoer Abkommen, dessen Anhänge sowie relevante Verfahren strikt zu halten.Das Ressort teilte die Einschätzung mit, dass der Beschluss der ICAO den vereinten Willen der internationalen Gemeinschaft zeige, Verstöße Nordkoreas gegen internationale Normen, die die Sicherheit der internationalen Zivilluftfahrt gefährdeten, nicht zu dulden.Das Chicagoer Abkommen regelt die Hoheit der Staaten über ihren Luftraum und das Recht, das Hoheitsgebiet zu überfliegen. Die ICAO wurde gemäß der Konvention gegründet, sowohl Südkorea als auch Nordkorea sind Mitglieder.Der Präsident des ICAO-Rats, Salvatore Sciacchitano, hatte am 30. Mai in einem Schreiben an die nordkoreanischen Behörden gefordert, das Chicagoer Abkommen und die damit zusammenhängenden Bestimmungen streng einzuhalten.