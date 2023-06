Nationales Internationale Konferenz über KI-Regulierung findet am Freitag in Südkorea statt

Vertreter von in- und ausländischen Aufsichtsbehörden für personenbezogene Daten, internationalen Organisationen und globalen Big-Tech-Unternehmen diskutieren in Südkorea über die Regulierung von künstlicher Intelligenz.



Die Kommission für den Schutz persönlicher Daten und der Präsidialausschuss für digitale Plattform-Regierung teilten mit, am Freitag in Seoul die internationale Konferenz „AI X Data Privacy” zu veranstalten.



Das Thema der Konferenz lautet „Künstliche Intelligenz und Datenschutz: Neue Herausforderung und Reaktion“.



Dabei werden neben beiden südkoreanischen Kommissionen die Aussichtsbehörden für personenbezogene Daten in Deutschland, Großbritannien, Japan und weiteren Ländern sowie internationale Organisationen wie die Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vertreten sein. Als Vertreter der Industrie werden Samsung Electronics und globale Big-Tech-Unternehmen wie Google, Microsoft und Meta Platforms an der Konferenz teilnehmen.



Teilnehmer werden KI-bezogene Politiken und die Ausrichtung von Regulierungen aus Sicht einzelner Staaten und Behörden vorstellen. Es wird über die Ausrichtung von Regelungen, darunter den Aufbau eines zwischenstaatlichen Regulierungssystems, und Wege zur Verstärkung der internationalen Kooperation diskutiert, um auf aktuelle Angelegenheiten im Bereich der KI zu reagieren.