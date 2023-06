Nixon-Stiftung veröffentlicht alte Dokumente betreffend Beziehungen zwischen Südkorea und USA

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 70. Jubiläums des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses haben das südkoreanische Generalkonsulat in Los Angeles und die US-Stiftung Richard Nixon Foundation in Yorba Linda gemeinsam eine Veranstaltung abgehalten.Dabei veröffentlichte die Stiftung Dokumente, die Aufschluss über die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA im Jahr 1953 geben.Die Stiftung und das Nationalarchiv der USA, National Archives and Records Administration, gaben insgesamt drei Dokumente frei.Ein Dokument ist das Original von „The Rhee Plan“, ein Plan zum Wiederaufbau Südkoreas, der 1953 nach dem Koreakrieg vom damaligen Präsidenten Rhee Syng-man erstellt worden war.In dem 13-seitigen Dokument geht es darum, mit US-Kapital in Höhe von 250 Millionen Dollar die Koreanische Finanzgesellschaft für Wiederaufbau (Korean Reconstruction Finance Corporation: KRFC) zu gründen, um südkoreanische Unternehmen und die Industrie vollständig umzugestalten.Auch wurden der Zeitplan des Staatsbesuchs von Richard Nixon, damals US-Vizepräsident, in Südkorea im Jahr 1953 und seine damalige offizielle Erklärung veröffentlicht.Die Richard Nixon Bibliothek teilte mit, es sei das erste Mal, dass das Original dieser Urkunden veröffentlicht worden sei.Theresa Martinez von der Bibliothek sagte, sie glaube nicht, dass diese Materialien schon einmal in irgendwelchen wissenschaftlichen Zeitschriften oder Büchern veröffentlicht worden seien. Sie glaube, dass zwar darüber gesprochen worden sei, sie jedoch nicht eingesehen worden seien.Bei der Veranstaltung zum Thema Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Beziehungen zwischen Südkorea und den USA bedankten sich 55 junge Menschen aus beiden Ländern bei sechs Veteranen des Koreakriegs. Die jungen Menschen haben gemeinsam das traditionelle koreanische Ritual für das Erwachsenwerden hinter sich gebracht.