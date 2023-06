Yoon beginnt Staatsbesuch in Vietnam

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat einen dreitägigen Staatsbesuch in Vietnam begonnen.Die Präsidentenmaschine mit Yoon und seiner Entourage an Bord traf am Donnerstag gegen 10.30 Uhr (Ortszeit) auf dem Flughafen Hanoi ein.Yoon wird sich während des dreitägigen Besuchs über den Stand der Kooperation zwischen Südkorea und Vietnam erkundigen und nach Wegen zur Förderung der Freundschaft suchen. Geplant sind ein Dialog mit Menschen in Vietnam, die Koreanisch lernen, der Besuch einer Messe zur Partnerschaft zwischen Südkorea und Vietnam sowie die Teilnahme an einer Veranstaltung zum bilateralen Kulturaustausch.Am Freitag wird Yoon mit dem vietnamesischen Staatspräsidenten, Vo Van Thoung, zu einem Spitzentreffen zusammenkommen. Auch einzelne Gespräche mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, Nguyen Phu Trong, Premierminister Pham Minh Chinh und dem Präsidenten der Nationalversammlung, Vuong Dinh Hue, sind vorgesehen.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass Maßnahmen zum Ausbau und der weiteren Entwicklung der bilateralen Beziehungen, die zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft hochgestuft worden seien, besprochen würden.Eine etwa 200-köpfige Wirtschaftsdelegation begleitet Yoon auf seiner Vietnam-Reise. Sie wird mit der vietnamesischen Seite über die Verstärkung der bilateralen Kooperation bei Lieferketten und die Verbesserung der Wirtschaftszusammenarbeit diskutieren.Yoon hatte vor dem Vietnam-Besuch einen dreitägigen Besuch in Frankreich absolviert. Er hatte dort diplomatische Bemühungen um die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan unternommen. Er war bei der Präsentation bei der Generalversammlung des Internationalen Büros für Ausstellungen aufgetreten und hatte an einem offiziellen Empfang für die Unterstützung der Expo-Bewerbung Busans teilgenommen.