Kia, Samsung und SK stehen auf Time-Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen der Welt

Photo : YONHAP News

Kia America, Samsung und SK sind auf die Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen der Welt gesetzt worden, die das US-Nachrichtenmagazin „Time“ am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte.Kia America wurde an die Spitze der Liste in der Kategorie „Innovators“ gesetzt. In der Vorstellung schrieb „Time“ über den großen Erfolg des Elektroautos EV6. Kia America habe letztes Jahr sein Image als Hersteller preiswerter Autos abgelegt und einen neuen Jahresumsatzrekord aufgestellt, hieß es.Samsung und SK Group werden in der Kategorie „Titans“ aufgeführt. Samsung wurde als „Smartphone-Trendsetter“ bezeichnet. Es wurde darauf hingewiesen, dass Samsung jüngst Apple überholte und die Spitzenposition auf dem globalen Smartphone-Markt einnahm. In Bezug auf SK Group machte das Magazin darauf aufmerksam, dass der Konzern sein Geschäft mit E-Auto-Batterien in den USA deutlich erweitert.OpenAI, Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, wird als Erster in der Kategorie „Disrupters“ aufgeführt.Auch weitere Unternehmen auf dem KI-Gebiet wie Nvidia und Google DeepMind wurden in die Liste aufgenommen.