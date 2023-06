Konsortium unter Führung koreanischer Firmen sichert sich Exklusivrechte für Entwicklung von grünem Wasserstoff in Oman

Photo : YONHAP News

Ein internationales Konsortium unter Führung der koreanischen Unternehmen POSCO Holdings und Samsung Engineering hat exklusive Entwicklungsrechte für grünen Wasserstoff in Oman erhalten.POSCO Holdings teilte mit, dass das Konsortium am Mittwoch (Ortszeit) in der omanischen Hauptstadt Maskat mit Hydrom, einer von der omanischen Regierung gegründeten Firma, einen Vertrag über die Entwicklung eines exklusiven Geschäfts für grünen Wasserstoff, die Produktion und die Geländeverpachtung in Duqm unterzeichnet habe.An dem Konsortium sind neben beiden Firmen auch Korea Southern Power, Korea East-West Power, das französische Unternehmen ENGIE und die thailändische Firma PTTEP beteiligt.Das Konsortium erhielt nach dem Vertrag Rechte zur exklusiven Entwicklung und Produktion von grünem Wasserstoff in Duqm im Gouvernement al-Wusta, rund 450 Kilometer südwestlich von Maskat, in den nächsten 47 Jahren.Das Konsortium will einen Komplex zur Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien mit einer Kapazität von fünf Gigawatt und eine Anlage zur Wasserstoffproduktion bauen, um rund 220.000 Tonnen grünen Wasserstoff im Jahr herzustellen.Grüner Wasserstoff ist Wasserstoff, der unter Verwendung erneuerbarer Energien wie Photovoltaik und Windenergie ohne Kohlenstoffemissionen hergestellt wird.