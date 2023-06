Präsident Yoon: Vietnam wichtigster Partner Südkoreas für Freiheit, Frieden und Wohlstand in Indopazifik-Region

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Vietnam als den wichtigsten Partner Südkoreas bei den Bemühungen bezeichnet, den Indopazifik zu einer Region der Freiheit, des Friedens und des Wohlstands zu machen.Yoon machte die Äußerung am Donnerstag im Rahmen eines Treffens von in dem südostasiatischen Land lebenden Koreanern in einem Hotel in Hanoi, das er zusammen mit First Lady Kim Keon-hee besuchte. Es war der erste Programmpunkt seines dreitägigen Staatsbesuchs.Der Präsident sagte, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam, die im vergangenen Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feierten, bemerkenswerte Fortschritte gemacht hätten, und fügte hinzu, dass er davon überzeugt sei, dass sein Besuch den Beginn weiterer 30 Jahre in der Zukunft der Beziehungen markieren werde.Yoon betonte, die Tatsache, dass er Vietnam so kurz nach dem Besuch des vietnamesischen Präsidenten Võ Văn Thưởng in Seoul besuchte, beweise die Stärke der Freundschaft zwischen den beiden Ländern.An der Veranstaltung am Donnerstag nahmen rund 300 Gäste teil, darunter Park Hang-seo, der frühere Trainer der vietnamesischen Fußballnationalmannschaft der Männer.