Südkorea verzeichnet erstmals Leistungsbilanzdefizit mit China seit 21 Jahren

Photo : YONHAP News

Südkorea hat 2022 zum ersten Mal seit 21 Jahren ein Leistungsbilanzdefizit gegenüber China verzeichnet, zugleich aber auch einen Rekordüberschuss gegenüber den USA.Wie die koreanische Zentralbank am Donnerstag mitteilte, wies die Leistungsbilanz Südkoreas im vergangenen Jahr einen Überschuss von rund 29,8 Milliarden US-Dollar auf. Dies stellt im Vergleich mit dem Überschuss von rund 85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 einen deutlichen Rückgang dar.Das Land verzeichnete im vergangenen Jahr ein Leistungsbilanzdefizit von fast 7,8 Milliarden Dollar gegenüber China. Das ist die erste negative Bilanz seit 2001.Die Bank führte ein Defizit von mehr als zehn Milliarden Dollar mit China allein in der Dienstleistungsbilanz an.Der Leistungsbilanzüberschuss mit den USA stieg jedoch um fast 49 Prozent auf rund 68 Milliarden Dollar, den höchsten Wert seit 1998.Die Bank erklärte, dass der Rekordwert mit den USA zustande kam, indem die Warenbilanz dank reger Automobilexporte einen Rekordüberschuss verzeichnete, während in der Dienstleistungsbilanz ein geringeres Defizit auftrat, das auf eine Zunahme der Schifffahrtsdienste zurückzuführen sei.