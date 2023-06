Präsident Yoon besucht koreanisch-vietnamesische Partnerschaftsmesse

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag in Vietnam eine Messe besucht, auf der sich südkoreanische Unternehmen präsentierten.Yoon besuchte die Korea-Vietnam-Partnerschaftsmesse in einem Kongresszentrum in Hanoi, die vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie in Seoul anlässlich seines Staatsbesuchs in Vietnam organisiert wurde.Die Messe umfasste das "K-Industry Showcase", bei dem die Besucher Produkte südkoreanischer Unternehmen kennenlernen konnten, sowie ein Handelsberatungsprogramm, das südkoreanische Unternehmen mit potenziellen Kunden in Vietnam zusammenbringt. Angeboten wurde auch ein Food-Festival zur Förderung koreanischer Lebensmittel.Yoon besuchte auch die "Grand Challenge"-Veranstaltung auf der Messe, die junge Unternehmer aus Vietnam und anderen Mitgliedsstaaten des Verbands Südostasiatischer Länder (ASEAN) fördert.Das Präsidialamt erklärte, dass die Regierung plane, südkoreanische Unternehmen, die eng mit der vietnamesischen Regierung zusammenarbeiten, aktiv zu unterstützen, um einen aktiveren, bilateralen Austausch für künftige Generationen zu fördern.