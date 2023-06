Präsidenten Südkoreas und Vietnams führen heute Spitzengespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol kommt am heutigen Freitag in Hanoi mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Võ Văn Thưởng zu einem Spitzentreffen zusammen.Beide Präsidenten würden Wege zum Ausbau und zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam besprechen, die Ende letzten Jahres zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft hochgestuft worden seien, teilte der Sprecher des Präsidialamtes in Seoul, Lee Do-woon, mit.Durch die Unterzeichnung von etwa zehn Abkommen und Absichtserklärungen könne der Besuch von Yoon auch institutionelle Unterstützung bieten, damit die bilateralen wirtschaftlichen Aktivitäten reger sein könnten, hieß es.Yoon wird vor dem Spitzentreffen die Grabstätte des ehemaligen Präsidenten Hồ Chí Minh besuchen, der als Vater der Nation bezeichnet wird.Yoon wird auch mit koreanischen Unternehmern in Vietnam zu einer Mittagsrunde zusammenkommen. Außerdem ist die Teilnahme an einem Wirtschaftsforum geplant, an dem Regierungs- und Unternehmensvertreter aus beiden Ländern teilnehmen.