Sterbliche Überreste eines weiteren im Koreakrieg Gefallenen identifiziert

Photo : YONHAP News

Die sterblichen Überreste eines im Koreakrieg Gefallenen werden nach 72 Jahren an seine Familie zurückgegeben.Die Agentur für die Bergung und Identifizierung von Gefallenen des Verteidigungsministeriums teilte am Freitag mit, dass die im Juni 2010 in Cheorwon in der Provinz Gangwon geborgenen Gebeine als Gefreiter Kim Hyeon-taek identifiziert worden seien, der der 2. Infanteriedivision der südkoreanischen Armee angehört habe.Dank einer DNA-Analyse anhand einer Genprobe seiner Tochter konnte seine Identität bestätigt werden.Das stellt die 212. Identifizierung von Gebeinen seit Beginn der Kampagne zur Bergung der Überreste von Kriegsgefallenen dar.Wie festgestellt wurde, sei Kim im Alter von 25 Jahren während eines Gefechts in der Umgebung von Cheorwon im Jahr 1951 gefallen.