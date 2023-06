Mercedes-Benz Korea gewinnt das sechste Jahr in Folge Korea Consumer Awards

Photo : YONHAP News

Mercedes-Benz Korea ist bei den Korea Consumer Awards als global beste Marke ausgezeichnet worden.Das gab das Unternehmen am Freitag bekannt.Die Preise werden vom Koreanischen Verbraucherverband (Korea Consumer Association) vergeben.Mercedes-Benz Korea wurde seit 2018 das sechste Jahr in Folge in der Kategorie „Global Best Brand“ ausgezeichnet.Die Auszeichnung sei die Anerkennung der hohen Kundenzufriedenheit in den Bereichen Markenqualität, Service und Preis sowie der Tatsache, mit verschiedenen Kundendienstaktivitäten im Einklang mit globalen Trends die Verbraucherbedürfnisse erfüllt zu haben, so die Firma.