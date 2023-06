Saudi-Arabien schlägt Südkorea Kooperation bei Wasserstoff-Energie vor

Photo : YONHAP News

Der saudi-arabische Energieminister hat der südkoreanischen Regierung und Unternehmen vorgeschlagen, im Bereich Wasserstoff-Energie zusammenzuarbeiten.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr traf sich Minister Won Hee-ryong am Donnerstag (Ortszeit) in Saudi-Arabien mit dessen Energieminister Abdulaziz bin Salman und dem Minister für kommunale und ländliche Angelegenheiten und Wohnungswesen, Majid Al-Hogail. Beide Seiten hätten über die Kooperation auf den Gebieten Infrastruktur und neue Industrien gesprochen.Dabei äußerte der saudi-arabische Energieminister die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Wasserstoffbereich. Er schlug vor, dass beide Länder gemeinsam Workshops und Konferenzen abhalten, an denen interessierte Unternehmen teilnähmen, und praktische Themen finden würden.Won sagte zu, Unternehmensaktivitäten zu unterstützen, damit Südkorea und Saudi-Arabien ihre Zusammenarbeit über die traditionelle Infrastrukturkooperation hinaus auf neue Industrien mit hoher Wertschöpfung ausweiten könnten.Won reiste mit einer von ihm geleiteten Delegation zur Unterstützung des Erhalts von Bauaufträgen im Ausland nach Saudi-Arabien.