Südkorea und Vietnam nehmen Aktionsplan für umfassende strategische Partnerschaft an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein vietnamesischer Amtskollege Võ Văn Thưởng haben sich darauf geeinigt, die strategische Kooperation im Sicherheitsbereich zu verstärken, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu beschleunigen und die Kooperation bei Lieferketten für kritische Mineralien zu verbessern.Das gab Yoon am Freitag bei einem gemeinsamen Presseauftritt im Anschluss an ihr Spitzentreffen im Präsidentenpalast in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi bekannt.Beide Länder haben einen gemeinsamen Aktionsplan zur Umsetzung der umfassenden strategischen Partnerschaft angenommen.Nach der Vereinbarung einer regelmäßigen Abhaltung bilateraler Verteidigungsministertreffen im März hätten sie sich diesmal verständigt, bilaterale Außenministertreffen jedes Jahr abzuhalten, sagte Yoon.Zudem vereinbarten beide Länder, die wirtschaftliche Kooperation weiter zu beschleunigen, um das Ziel eines bilateralen Handelsvolumen von 150 Milliarden Dollar bis 2030 zu erreichen.Für die Kooperation bei Lieferketten für kritische Mineralien soll ein Zentrum für Lieferketten für kritische Mineralien gegründet werden.Yoon kündigte auch an, im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Vietnam bis 2030 Kredite in Höhe von insgesamt vier Milliarden Dollar zu gewähren.Er fügte hinzu, dass Nordkoreas Atomwaffen und Raketen die dringlichste Sicherheitsbedrohung in der Region darstellten. Südkorea und Vietnam würden die Koordinierung sowohl auf der Ebene des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN als auch auf bilateraler Ebene verstärken, um eine vereinte Reaktion der internationalen Gemeinschaft zu bewirken.