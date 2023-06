Fertigstellung von Unterwassertunnel für Fukshima-Wasser verzögert sich

Photo : YONHAP News

Die Fertigstellung des Unterwassertunnels für die Entsorgung des Kühlwassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima im Meer verzögert sich.Der Fernsehsender Fukushima Central Television berichtete am Sonntag, dass der Tunnel nicht vor Montag fertiggestellt werde.Grund sei, dass der Stromversorger Tokyo Electric Power Company, Betreiber des Fukushima-Atomkraftwerks, den Abtransport von schwerem Gerät gestoppt habe, das für den Bau des Tunnels verwendet worden war. Grund dafür sei ein hoher Wellengang gewesen. Am Montag solle erneut versucht werden, die Geräte fortzuschaffen.Der Tunnel befindet sich rund einen Kilometer von dem Atomkraftwerk entfernt. Durch den Tunnel soll gefiltertes Kühlwasser ins Meer geleitet werden. Das radioaktiv verseuchte Wasser wird hierfür nach dem Verfahren Advanced Liquid Processing System (ALPS) aufbereitet.Japans Atomaufsichtsbehörde will am Mittwoch die Anlagen einer letzten Überprüfung unterziehen. Seit dem 12. Juni befinden sich diese bereits in einem Probebetrieb.