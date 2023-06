Botschafter in USA würdigt Kriegsveteranen zum Jahrestag des Koreakriegs

Photo : KBS News

Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, hat zum 73. Jahrestag des Beginns des Koreakriegs die Aufopferung der Kriegsveteranen und der Hinterbliebenen gewürdigt.Die südkoreanische Botschaft hielt am 25. Juni (Ortszeit) in Washington eine Zeremonie zum Jubiläum des Koreakriegs ab. Dazu wurden Vertreter von Organisationen der Veteranen im Koreakrieg und Kelly McKeague, Direktor der Defense POW/MIA Accounting Agency, eine Agentur des US-Verteidigungsministeriums zum Auffinden von Kriegsgefangenen und vermissten Soldaten, eingeladen.Cho sagte dabei, dass der Frieden durch Stärke beschützt werde. Es seien seit dem Waffenstillstand im Koreakrieg 70 Jahre vergangen und eine Generation nach dem Fall der Berliner Mauer vergangen. Trotzdem stellten die Atom- und Raketenambitionen Nordkoreas weiterhin eine schwerwiegende Bedrohung dar.Der Mut, der Dienst und die Opfer der Kriegsveteranen hätten ermöglicht, dass Südkorea den Weg aus den Trümmern des Kriegs gefunden habe und zukünftige Generationen die Früchte des Friedens, des Wohlstands und der Demokratie genössen, bedankte sich Cho.