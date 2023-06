Südkorea begeht 73. Jahrestag des Koreakriegs

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Sonntag den 73. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs mit einer offiziellen Zeremonie in Seoul begangen.An der vom Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten veranstalteten Zeremonie nahmen etwa 1.500 Personen teil, darunter Ministerpräsident Han Duck-soo, Verteidigungsminister Lee Jong-sup, Veteranenminister Park Min-shik und der Kommandeur des UN-Kommandos, Paul LaCamera. Anwesend waren auch 139 Studenten, die Nachfahren von Kriegsveteranen aus 18 Ländern sind.Kriegsveteranen nahmen in einer sogenannten Heldenuniform daran teil, die ihnen die Regierung anlässlich des 70. Jubiläums des Waffenstillstands geschenkt hatte.Verteidigungsminister Lee und der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs, Kim Seung-kyum, besuchten außerdem den Nationalfriedhof in Seoul und gedachten der im Koreakrieg Gefallenen.