Yoon kehrt von Besuchen in Frankreich und Vietnam zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Samstag nach seinen Besuchen in Frankreich und Vietnam zurückgekehrt.Während der sechstägigen Reise unterstützte er zuerst in Paris die Bewerbung der Stadt Busan um die Expo 2030.Yoon hielt bei der Generalversammlung des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) eine Rede auf Englisch für Busans Bewerbung. Er nahm auch an einem offiziellen Empfang für die Expo in Busan teil und rief Delegationen von Ländern zur Unterstützung für die südkoreanische Stadt auf.Yoon wohnte auch einer Veranstaltung zur Bekanntgabe von Investitionen europäischer Unternehmen bei. Bei der Veranstaltung in Paris sagten sechs europäische Unternehmen Investitionen in Höhe von 940 Millionen Dollar in Südkorea zu.Bei der Veranstaltung Paris Digital Vision Forum betonte er die Notwendigkeit, eine neue digitale Ordnung zu schaffen. Er schlug vor, diesbezüglich eine internationale Organisation unter dem Dach der Vereinten Nationen einzurichten.Im Anschluss an den Besuch in Paris stattete Yoon Vietnam einen Staatsbesuch ab und kam mit Präsident Võ Văn Thưởng zu einem Spitzentreffen zusammen.Beide Präsidenten einigten sich, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet Lieferketten zu verstärken und ein Zentrum für Lieferketten für kritische Mineralien zu gründen. Sie vereinbarten auch, institutionelle Unterstützung für den Handelsausbau anzubieten und die Sicherheitskooperation zu verstärken.