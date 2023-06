Yoon begrüßt fünf Milliarden Dollar schweren Bauauftrag für Hyundai E&C in Saudi-Arabien

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat begrüßt, dass Hyundai Engineering & Construction Co. einen fünf Milliarden Dollar schweren Bauauftrag in Saudi-Arabien erhalten hatte.Das werde zu einer festen Grundlage für ein gemeinsames Gedeihen beider Länder, sagte Yoon am Sonntag laut dem Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon. Hyundai E&C hatte am Samstag (Ortszeit) in Saudi-Arabien einen Vertrag mit dem staatlichen Ölunternehmen Saudi Aramco über den Bau eines petrochemischen Komplexes, das Amiral-Projekt, unterzeichnet.Yoon betonte laut dem Sprecher, Regierung und Unternehmen sollten sich anlässlich des Auftragserhalts als ein Team stärker bemühen, damit die Vertrauensbeziehungen zwischen Südkorea und Saudi-Arabien noch solider würden.Das Amiral-Projekt sei der größte Bauauftrag, den ein südkoreanisches Unternehmen bisher in Saudi-Arabien erhalten habe, erklärte der Sprecher.Unter den Bauaufträgen, die Südkorea bislang im Ausland bekommen hat, stellt das Projekt den siebtgrößten dar.Es ist außerdem das erste Mal seit 2014, dass ein südkoreanisches Unternehmen einen Auslandsauftrag im Wert von mindestens fünf Milliarden Dollar an Land zog.Das Präsidialamt erklärte, dass der Auftragserhalt ein Erfolg nach der Vereinbarung beider Länder beim Spitzentreffen im vergangenen November sei, eine umfangreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Infrastruktur anzustreben.