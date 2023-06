Südkoreas Marine nimmt an Übung Pacific Vanguard teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine wird an einer vom Kommando der Siebten Flotte der USA geleiteten multinationalen Seeübung teilnehmen.Die Marine schickte am Sonntag den Zerstörer Munmu der Große für die Teilnahme an der Übung „Pacific Vanguard“ los, die vom 1. bis 12. Juli in Gewässern vor Guam stattfinden wird.Dabei werden Überwasserschiffe, U-Boote, Flugzeuge und Stabsmitglieder der Marinen Südkoreas, der USA, Australiens und der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte die Kriegsführung zur U-Boot-Bekämpfung und zum Luftschutz üben.Pacific Vanguard ist eine jährliche gemeinsame Seeübung zur Förderung der Fähigkeit für gemeinsame Einsätze und der Interoperabilität. Ziel ist es, dass die USA und ihre Verbündeten auf Krisen im indopazifischen Raum reagieren und Frieden und Stabilität aufrechterhalten. Die Übung gilt als eine von den USA geleitete Übung zur Eindämmung Chinas.Die südkoreanische Marine hat seit 2019 an der Übung teilgenommen. Es handele sich um eine multinationale Seeübung zur Förderung der praktischen Zusammenarbeit im maritimen Bereich und zur Verstärkung des Austauschs und der Zusammenarbeit, erklärte sie.