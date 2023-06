Südkorea lockert Kriterien für Beschäftigung von Ausländern als Facharbeiter

Photo : YONHAP News

Südkorea lockert die Auswahlkriterien für ausländische Facharbeiter und erhöht zugleich die Zahl der auszuwählenden Facharbeiter, um dem Arbeitskräftemangel in der Industrie zu begegnen.Das Justizministerium kündigte am Sonntag an, die Kriterien für Facharbeiter zu lockern, mit denen ausländische Arbeiter nach der Aneignung von Fertigkeiten ihre Visa in Langzeitarbeitsvisa ändern können.Die für die Änderung des Visums erforderliche Beschäftigungsdauer wird demnach von fünf Jahren auf vier Jahre verkürzt. Eine weitere Änderung sieht vor, dass ausländische Arbeiter auch mit wenig Berufserfahrung in Südkorea schnell als Facharbeiter anerkannt werden können. Dies ist dann möglich, wenn sie für die Industrie unerlässliche Arbeitskräfte darstellen.Das Ressort will zudem die für dieses Jahr vorgesehene Auswahl von 5.000 Facharbeitern früher als geplant abschließen und die für das zweite Halbjahr vorgesehene Quote von 625 Personen auf 3.000 steigern.Ausländische Arbeitnehmer, die den Status als Fachkraft erlangen wollen, können vom 27. Juni bis 5. Juli bei ihrem Einwanderungsbüro eine Änderung des Aufenthaltstitels beantragen.