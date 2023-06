Nordkorea will Atomstreitkräfte weiter verstärken

Photo : KBS News

Nordkorea hat angekündigt, seine Politik der Verstärkung der Atomstreitkräfte fortzusetzen.Dabei argumentierte das Land, dass die aktuelle Lage auf der koreanischen Halbinsel an den Koreakrieg erinnere.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA kritisierte, dass sich die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien infolge des kriegslustigen, rücksichtslosen Verhaltens der USA dem kritischen Punkt für den Ausbruch eines Atomkriegs noch weiter genähert hätten.Eine starke nukleare Abschreckung zur Selbstverteidigung sei die einzige Garantie, die das Gleichgewicht der Kräfte auf der koreanischen Halbinsel gründlich gewährleisten, den Frieden und die Stabilität in der Region zuverlässig schützen und die Wiederholung eines Kriegs verhindern könne, hieß es weiter.Am Sonntag, dem 73. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs, wurden in Pjöngjang und weiteren Teilen Nordkoreas anti-amerikanische Kundgebungen abgehalten.