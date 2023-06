Hochspringer Woo Sang-hyeok setzt sich an die Spitze der Weltrangliste

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hochspringer Woo Sang-hyeok hat sich an die Spitze der Weltrangliste gesetzt.Sowohl hinsichtlich der übersprungenen Höhe als auch der Punktzahl liegt er in der laufenden Saison vorne.Bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Jeongseon siegte Woo am Sonntag mit übersprungenen 2,33 Meter.Er schaffte die Höhe im ersten Versuch. In der laufenden Saison überflogen außerdem JuVaughn Harrison (USA), Joel Baden (Australien) und Ilja Iwanjuk (Russland) diese Höhe.Woo wird bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in Budapest und bei den Asienspielen in Hangzhou im September an den Start gehen.