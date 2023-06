Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge schickt zum Jahrestag des Koreakriegs Flugblätter über die Grenze

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe nordkoreanischer Flüchtlinge in Südkorea hat am Sonntag, dem 73. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs, 200.000 Flugblätter und Medikamente mittels großer Ballons nach Nordkorea geschickt.Das gab die Organisation „Kämpfer für ein freies Nordkorea“ bekannt.Die Gruppe hatte bereits im vergangenen Oktober und im letzten Monat Flugblätter und Medikamente mithilfe von Ballons über die Grenze fliegen lassen.Die Regierung hatte angesichts der Flugblattaktion der Organisation im Mai die Position mitgeteilt, dass unter Berücksichtigung der sensiblen Situation in den innerkoreanischen Beziehungen und der Besorgnis der Bewohner des Grenzgebiets das Verteilen von Flugblättern unterlassen werden sollte.Nach dem aktuell geltenden Gesetz zur Entwicklung innerkoreanischer Beziehungen droht beim Versand von Flugblättern nach Nordkorea eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu 30 Millionen Won (23.000 Dollar).