Special Olympics World Games in Berlin beendet

Die Special Olympics World Games 2023 in Berlin sind am Sonntag (Ortszeit) mit einer Abschlussfeier am Brandenburger Tor zu Ende gegangen.Bei den Weltsommerspielen gingen etwa 9.000 Athleten mit Entwicklungsstörungen aus 190 Nationen in 26 Sportarten an den Start.Aus Südkorea nahmen 150 Athleten in zwölf Sportarten, darunter Gewichtheben, 3×3-Basketball und Badminton, daran teil und gewannen insgesamt 64 Medaillen (25 Gold-, 23 Silber- und 16 Bronzemedaillen).Beim Basketball 3×3, eine Sportart, bei der Athleten mit Entwicklungsstörungen und solche ohne Behinderung zusammen spielen, holte das südkoreanische Team Silber im Wettbewerb der Männer in der höchsten Division.Bei den Special Olympics, dem weltgrößten Sportfestival für Menschen mit Entwicklungsstörungen, wird keine Länderrangliste veröffentlicht, weil die Werte der Eintracht und der Koexistenz über den Wettbewerb gestellt werden.