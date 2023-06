Seoul erwägt rechtliche Schritte gegen Nordkoreas ungenehmigten Betrieb von Industrieanlagen in Kaesong

Photo : KBS News

Das Vereinigungsministerium hat erneut mitgeteilt, dass es rechtliche Schritte gegen den ungenehmigten Betrieb südkoreanischer Anlagen in der Industriezone Kaesong und den Abriss südkoreanischer Einrichtungen am Berg Geumgang durch Nordkorea erwägt.Die entsprechende Äußerung machte Sprecher Koo Byoung-sam am Montag vor der Presse im Seouler Regierungskomplex. Er wies darauf hin, dass der Vereinigungsminister im April in einer Erklärung scharf verurteilt habe, dass Nordkorea mit der ungenehmigten Nutzung von Anlagen im Industriepark Kaesong das Eigentumsrecht südkoreanischer Unternehmen verletze.In Bezug auf die dortigen Vermögenswerte der südkoreanischen Regierung hieß es, dass es im Industriepark Kaesong das Verbindungsbüro und das Unterstützungszentrum und in der Touristenregion um den Berg Geumgang eine Feuerwehrstation und einen Treffpunkt für getrennte Familien gebe. Konkrete rechtliche Maßnahmen würden eingehend geprüft, fügte der Sprecher hinzu.Die Regierung hatte vor kurzem Nordkorea wegen der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong vor drei Jahren auf Entschädigung verklagt.