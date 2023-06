Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Montag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,47 Prozent auf 2.582,2 Zähler vor.Der Kospi habe zunächst verloren, da es am Freitag an der US-Börse Verluste gegeben und US-Notenbankchef Jerome Powell erneut die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen bekräftigt hatte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Ausländische und institutionelle Anleger hätten einen Großteil der Verluste jedoch wettmachen können, hieß es weiter.