Südkorea im OECD-Vergleich mit höchster relativer Seniorenarmutsquote

Photo : YONHAP News

Südkorea weist im OECD-Vergleich mit 43 Prozent die höchste relative Armutsquote bei Senioren auf.Wie das Statistische Amt am Montag mitteilte, habe die relative Armutsquote der Menschen ab 66 Jahren im Jahr 2019 bei 43,2 Prozent gelegen.Südkorea war damit das einzige Mitgliedsland der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das einen Wert von über 40 Prozent aufwies.Gemeint ist der Anteil der Menschen, deren Einkommen weniger als die Hälfte des Medianeinkommens beträgt. Den Daten zufolge trifft das auf vier von zehn Senioren in Südkorea zu.Estland und Lettland verzeichneten Werte im 30-Prozent-Bereich, Australien, die USA und Japan im 20-Prozent-Bereich.Unterdessen verdienen sich immer mehr Senioren in Südkorea ihren Lebensunterhalt selbst. Mit Stand 2021 hatten 65 Prozent der Menschen ab 65 oder ihre Partner ihren Lebensunterhalt selbst bestritten. Verglichen mit zehn Jahren zuvor waren dies 13,4 Prozent mehr.