Beim Kauf von Zigaretten und Alkohol gilt weiterhin das "koreanische Alter", das auf traditionelle Weise berechnete Lebensalter.Das teilte das Ministerium für Gleichstellung und Familie am Dienstag mit. Hintergrund ist die Bekanntgabe der Regierung, dass ab Mittwoch eine neue Berechnungsmethode in offiziellen Dokumenten zugrunde gelegt wird.Laut dem Ministerium gelte gemäß dem Jugendschutzgesetz das "koreanische Alter", wenn junge Menschen Zigaretten oder Alkohol kaufen wollten.In dem Gesetz heißt es, dass der Kauf Jugendlichen ab dem 1. Januar desjenigen Jahres gestattet ist, in dem sie nach der international gebräuchlichen Zählweise 19 Jahre alt werden.Im Jahr 2004 Geborene können damit unabhängig von ihrem Geburtstag schon jetzt Zigaretten und Alkohol erwerben. Wer im Jahr 2005 zur Welt kam, darf solche Käufe ab dem 1. Januar nächsten Jahres tätigen.Zur Begründung hieß es vonseiten des Ministeriums, dass die Standards für das Jugendalter seit 2001 gelten und nach sozialen Normen festgelegt worden seien. Sie sollten freie gesellschaftliche Aktivitäten von Menschen sicherstellen, die als erwachsen gelten.