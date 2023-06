Zeitung: Staats- und Regierungschefs Südkoreas, der USA und Japans streben Treffen im August in Washington an

Photo : YONHAP News

Die Staats- und Regierungschefs Südkoreas, der USA und Japans wollen laut einem japanischen Medienbericht Ende August in den USA zu einem trilateralen Gipfel zusammenkommen.Die Zeitung „Asahi Shimbun“ schrieb am Montag unter Berufung auf südkoreanische und japanische Regierungsbeamte, dass bei dem Treffen wahrscheinlich die Reaktion auf die Atomwaffen- und Raketenentwicklung durch Nordkorea, einschließlich eines erneuten Starts eines Aufklärungssatelliten, thematisiert werde.Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und der japanische Premierminister Fumio Kishida hatten am Rande des G7-Gipfels im Mai in Hiroshima kurz miteinander gesprochen. Damals hatte Biden die Absicht erklärt, Yoon und Kishida zu einem weiteren Dreier-Gipfel nach Washington einzuladen.