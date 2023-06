Internationales China und Russland werfen USA und Südkorea Schüren von Spannungen in Korea vor

Russland und China haben Südkorea und den USA vorgeworfen, Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zu schüren.



Wie die russische Nachrichtenagentur TASS meldete, habe der stellvertretende Außenminister Andrey Rudenko im Gespräch mit dem chinesischen Sondergesandten Liu Xiaming am Montag über die Situation in Korea gesprochen.



Demnach gebe es anhaltende Spannungen in der Region wegen beispielloser und unangemessener militärischer Aktivitäten der USA und ihrer Verbündeten in den letzten Jahren.



Die Umsetzung von "gemeinsamen Anstrengungen bei der nuklearen Planung" würden negativ betrachtet, hieß es weiter.



Damit wurde offenbar Bezug auf Einigungen zwischen Südkorea und den USA bei ihrem Spitzentreffen im April in Seoul genommen, die erweiterte Abschreckung auszubauen.



Solche Ambitionen würden eine Eskalation und ein Wettrüsten provozieren, auch würden Frieden und strategische Stabilität in Nordostasien unterwandert, argumentierte das russische Ministerium laut dem Bericht.



Russland und China wollten auf der Grundlage berechtigter Sicherheitssorgen der beteiligten Staaten Initiativen voranbringen, um Beschlüsse für Probleme im nuklearen Bereich und andere Probleme zu unterstützen, hieß es weiter.