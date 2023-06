Yoon fordert Maßnahmen zur integrierten Verwaltung ausländischer Arbeitskräfte

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Ministerpräsident Han Duck-soo angeordnet, Maßnahmen zur integrierten Verwaltung ausländischer Arbeitskräfte in Südkorea auszuarbeiten.Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Lee Do-woon, am Montag mit.Trotz der Bemühungen der Regierung nehme der Arbeitskräftemangel in der Industrie aufgrund eines strukturellen Faktors, nämlich des Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, weiter zu, sagte Yoon. Er wies laut dem Sprecher an, daran zu arbeiten, die über Ministerien verstreuten Politiken zu integrieren, um ausländische Arbeitskräfte umfassend und flexibel im Einklang mit den Veränderungen auf dem Markt einsetzen zu können.Han berichtete, dass er unter dem Dach seines Büros eine Taskforce für eine integrierte Verwaltung ausländischer Arbeitskräfte einrichten wolle, um zügig Verbesserungspläne auszuarbeiten.