YouTube schaltet Kanäle für Nordkorea-Propaganda nach Sperre in Südkorea ab

Photo : YONHAP News

Einige YouTube-Kanäle, die der Propaganda für das nordkoreanische System dienten, sind gesperrt worden.Laut dem US-Auslandssender Voice of America teilte Google, Betreiber von YouTube, am Montag mit, dass es Kanäle zur Propaganda für das nordkoreanische System abgeschaltet habe.Betroffen sind die Kanäle „SongA (Sally Parks)“, „YuMi (Olivia Natasha- YuMi Space DPRK daily)“ und „NEW DPRK“, die nordkoreanische Behörden betreiben sollen. In Südkorea hatte die Koreanische Kommission für Kommunikationsstandards (KCSC), die für die Regulierung im Bereich der Kommunikation zuständige Institution, den Zugriff auf diese Kanäle auf Bitte des Geheimdiensts NIS am 5. Juni gesperrt.Google gab jedoch nicht bekannt, an welchen Vorschriften man sich bei der Maßnahme orientiert habe.YouTube hatte früher die Kanäle der nordkoreanischen Propagandamedien „DPRK Today“ und „Uriminzokkiri“ aufgrund der Verletzung der Nutzungsbedingungen gesperrt.