Südkorea und Japan nehmen Kooperationskanal in Wissenschaft und Technologie nach zwölf Jahren wieder in Betrieb

Photo : YONHAP News

Der Kanal zwischen den Regierungen Südkoreas und Japans für die wissenschaftliche und technologische Kooperation wird nach einer über zehnjährigen Unterbrechung wieder genutzt.Das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, am Dienstag in Seoul mit dem japanischen Kultus- und Wissenschaftsministerium ein Gespräch auf Generaldirektorenebene in den Bereichen Wissenschaft und Technologie abgehalten zu haben.Beide Staaten hatten 1985 die Kooperation und den Austausch in Wissenschaft und Technologie aufgenommen. Eine 2007 aufgenommene Beratung hierfür fand bis 2011 viermal statt, was den letzten Austausch zwischen den Regierungen auf diesem Gebiet darstellte. Seitdem war der entsprechende Kanal de facto geschlossen.Bei dem heutigen Treffen erörterten beide Seiten den Austausch in der Wissenschafts- und Technologiepolitik, die Einrichtung eines regelmäßigen Beratungsgremiums für die künftige Zusammenarbeit und die Kooperation in Spitzentechnologien, darunter Quanten-, Weltraum-, Bio- und Halbleitertechnologie.