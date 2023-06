Ko Jin-young neue Rekordhalterin an Spitze der Weltrangliste im Damengolf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Golferin Ko Jin-young hat einen neuen Rekord für die meisten Wochen auf Platz eins der Weltrangliste im Damengolf aufgestellt.In der am Dienstag veröffentlichten Weltrangliste verteidigte Ko ihre Spitzenposition. Es war ihre 159. Woche an der Weltspitze.Damit brach die 27-Jährige den bisherigen Rekord von 158 Wochen an der Spitze, den die Mexikanerin Lorena Ochoa im Jahr 2010 aufgestellt hatte.Ko war im April 2019 zum ersten Mal auf Platz eins in der Weltrangliste geführt worden. Im Juli 2019, im Oktober 2021, im Januar 2022 und im Mai dieses Jahres eroberte sie die Spitzenposition zurück. Insgesamt stand sie damit 159 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.