Japan setzt Südkorea nach vier Jahren wieder auf weiße Liste der bevorzugten Handelspartner

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat beschlossen, Südkorea vier Jahre nach der Streichung wieder vollständig auf ihre weiße Liste der bevorzugten Handelspartner zu setzen.Japan hatte Südkorea im Jahr 2019 aus Protest gegen die Entscheidungen des südkoreanischen Obersten Gerichtshofs, dass zwei japanische Unternehmen frühere Zwangsarbeiter entschädigen müssen, aus der Liste gestrichen.Auf der Kabinettssitzung am Dienstag verabschiedete die Regierung in Tokio einen Entwurf zur Überarbeitung der entsprechenden Export- und Handelsverordnung, damit Südkorea wieder auf die Liste gesetzt wird.Die Änderung wird am 21. Juli in Kraft treten.Das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie hatte zuvor im März die Ausfuhrbeschränkungen für drei Schlüsselmaterialien für Halbleiter gegenüber Südkorea aufgehoben.