Yoon ordnet Folgemaßnahmen zu Ergebnissen seiner Besuche in Frankreich und Vietnam an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angeordnet, Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen seiner jüngsten Besuche in Frankreich und Vietnam auszuarbeiten.Auf einer Kabinettssitzung unter seinem Vorsitz am Dienstag sagte Yoon, er habe aktiv Wirtschafts- und Sales-Diplomatie betrieben. Deren Ergebnisse würden nun sichtbar.Er sagte, dass sechs europäische Hightech-Unternehmen für Batterien und Elektrofahrzeuge Investitionen in Höhe von 940 Millionen US-Dollar in Südkorea zugesagt hätten.Das Land habe in der ersten Hälfte dieses Jahres eine Rekordsumme von 16,5 Milliarden Dollar an Investitionen angelockt, was einem Zuwachs von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche, fügte Yoon hinzu. Auf der Grundlage dieser Erfolge forderte Yoon das Kabinett auf, in der zweiten Jahreshälfte alle Kräfte für die Stabilisierung des Lebensunterhalts der Öffentlichkeit und die wirtschaftliche Erholung aufzubieten.Yoon forderte außerdem die Beamten auf, sicherzustellen, dass die 111 zwischen der südkoreanischen Wirtschaftsdelegation und vietnamesischen Unternehmen unterzeichneten Absichtserklärungen Ergebnisse bringen würden.