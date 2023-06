Südkorea und USA halten Sitzung der Arbeitsgruppe für nukleare Sicherheit ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Montag und Dienstag in Seoul die sechste Sitzung ihrer bilateralen Arbeitsgruppe für nukleare Sicherheit abgehalten.Sie hätten dabei den Stand der bilateralen Kooperation im Bereich der nuklearen Sicherheit überprüft, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Die Gruppe ist eine der Arbeitsgruppen unter der hochrangigen bilateralen Kommission für Nuklearenergie zwischen Südkorea und den USA. Die Kommission ist das höchste bilaterale Konsultationsgremium hinsichtlich der Zusammenarbeit bei der Kernenergie zwischen beiden Ländern.Das sechste Treffen der Arbeitsgruppe wurde von Yoon Jong-kwon, Generaldirektor für Nichtverbreitung und nukleare Angelegenheiten des südkoreanischen Außenministeriums, und Art Atkins, dem stellvertretenden Vizeleiter der Nationalen Behörde für nukleare Sicherheit der USA, geleitet. Etwa 30 Beamte aus beiden Ländern nahmen daran teil.Beide Seiten stellten fest, dass beide Staaten bisher bei der Minimierung der Produktion von hochangereichertem Uran, der Cybersicherheit von Nuklearanlagen und der Vorbereitung und Reaktion auf nuklearen und radioaktiven Terrorismus eng zusammengearbeitet hatten. Sie vereinbarten eine Fortsetzung ihrer Kooperation.