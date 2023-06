K-Musical Market heute eröffnet

Photo : YONHAP News

Eine Veranstaltung für den Vorstoß koreanischer Musicalproduktionen ins Ausland findet diese Woche statt.Das Kulturministerium teilte mit, den „K-Musical Market 2023“ vom heutigen Dienstag bis Samstag im Sejong-Zentrum für darstellende Künste und dem Jeongdong 1928 Art Center in Seoul zu veranstalten.Der K-Musical Market ist der erste und einzige Fachmarkt im Musicalbereich in Südkorea, der seit 2021 stattgefunden hat.Dieses Jahr wurden 16 führende Musicalproduzenten und -investoren aus dem Ausland, darunter dem Broadway von New York und dem West End von London, eingeladen. 16 inländische Musicalproduktions- und -investitionsunternehmen nehmen daran teil.